Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Bei Wohnungseinbruch ...

Mannheim: Bei Wohnungseinbruch Bargeld und Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Mannheim - Eingebrochen wurde am Freitag zwischen 16.30 und 20.15 Uhr in eine Wohnung in der Sachsenstraße. Der oder die Täter hatten die Terrassentüre der im Erdgeschoss liegenden Wohnung aufgehebelt. Anschließend wurde das Schlafzimmer durchsucht und dabei Bargeld und mehrere Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

