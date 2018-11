Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: BMW beschädigt und ...

Mannheim: BMW beschädigt und geflüchtet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim - Hohen Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem in der Rheingoldstraße in Höhe des Anwesens Nr. 201 geparkten BMW an. Die Geschädigte hatte ihren Wagen am Montagabend gegen 19 Uhr geparkt und den Schaden am Dienstagfrüh kurz nach 7 Uhr bemerkt. Sie erstattete daher Anzeige bei der Polizei und hat nun einen Schaden von immerhin 7.000 Euro zu regeln. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernt hat, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0621/174-4045, in Verbindung zu setzen.

