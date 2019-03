Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Drei Autos auf Parkplätzen ...

Mannheim: Drei Autos auf Parkplätzen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim - Am Freitag zwischen 17.45 und 23.45 Uhr wurden bei drei abgestellten Autos die Scheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern Wertgegenstände gestohlen. Aus einem Mercedes, der am Friedensplatz, Parkplatz Technoseum abgestellt war, Sonnenbrille entwendet. Aus einem weiteren Mercedes, der nicht weit entfernt auf der Parkplatz "Friedensplatz" an der Theodor-Heuss-Anlage geparkt war, wurde nichts entwendet. Aus einem VW-Touran, der auf dem Parkplatz Fernmeldeturn am Hans-Reschke-Ufer geparkt war, wurde eine Ledertasche, in der sich ein IPhone befand, entwendet. An den Autos entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro, der Diebstahlsschaden beträgt ca. 800 Euro. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

