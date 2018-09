Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Einbrecher überrascht und ...

Mannheim: Einbrecher überrascht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim - Als der Wohnungsbesitzer am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr zu seiner Wohnung in einem Anwesen in den M-Quadraten kam, nahm er das Licht in einem Zimmer und beim Betreten der Räumlichkeiten einen Mann wahr, der gerade durch das von ihm aufgehebelte Fenster stieg. Der Geschädigte nahm sofort die Verfolgung des Einbrechers auf, der mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Planken flüchtete. Er verlor ihn allerdings aus den Augen.

Eine unverzüglich nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Gestohlen wurde eine Armbanduhr sowie eine Silberkette im Wert von mehreren hundert Euro.

Der Geschädigte beschrieb den Einbrecher wie folgt: Ca. 40 Jahre alt, längere Haare; trug ein khaki-farbenes T-Shirt, Jeanshose.

Zeugen, die auf die Person am Donnerstagnachmittag aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.

