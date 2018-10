Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim / Falsch herum Kreisel ...

Mannheim / Falsch herum Kreisel befahren und Unfall verursacht

Mannheim - Am Mittwochmittag, kurz nach 13.00 Uhr, wollte ein Peugeot-Fahrer von der Sibylla-Merian-Straße über den Kreisverkehr in die Maria-Kirch-Straße einfahren. Da die Einmündung zur Maria-Kirch-Straße aufgrund einer Baustelle gesperrt ist fuhr der 28-jährige nach links in den Kreisel ein, um in den Speckweg abzubiegen. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Hyundai-Fahrer der den Kreisel ordnungsgemäß befuhr. Der Verursacher wurde hierdurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- Euro.

