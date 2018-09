Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Feudenheim: Einbruch in ...

Mannheim-Feudenheim: Einbruch in Bäckerei, Zeugen gesucht!

Mannheim-Feudenheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in die Filiale einer Bäckerei in der Eberbacher Straße 32 ein und entwendeten einen Tresor sowie eine Tüte mit Leergut. Es wurden mehrere hundert Euro an Bargeld erbeutet.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Käfertal unter 0621 718490 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

