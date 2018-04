Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Feudenheim: Schwerer ...

Mannheim-Feudenheim: Schwerer Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Mannheim-Feudenheim - Am Dienstag gegen 13.35 Uhr fuhr ein 45-jähriger Opelfahrer auf dem Aubuckel und bog auf die L538 in Richtung Neuostheim ab. Aus bislang unbekannter Ursache bremste eine vor ihm fahrende 46-Jährige ihren Ford Kuga bis zum Stillstand ab, worauf der Opel Astra auf den Ford auffuhr. Die 46-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein verständigter Notarzt wurde zuvor mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurden die Fahrbahnen kurzzeitig voll gesperrt, weshalb es auf der Feudenheimer Straße zu einem zeitweise 2 km langen Rückstau kam. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim unter 0621 174 4045 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Pressestelle Christoph Kunkel Telefon: 0621 174-1104 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/