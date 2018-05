Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Frau von zwei Männern ...

Mannheim: Frau von zwei Männern angegriffen; weitere Zeugen gesucht

Mannheim - Eine 43-jährige Frau wurde am späten Freitagabend in der Richard-Wagner-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die beiden hatten die Frau gegen 23.15 Uhr zunächst verfolgt und dann in Höhe der Sporthalle des Liselotten-Gymnasiums zu Boden gerissen.

Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam und kam dem Opfer zu Hilfe. Daraufhin flohen beide über die Gluckstraße in Richtung Augustaanlage. Das Opfer wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Das Motiv des Überfalls ist noch unklar. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: ca. 20 Jahre; dunkelhäutig; ca. 165 cm; schmal gebaut; dunkle Jacke. Vom zweiten Täter liegt nur eine vage Beschreibung vor. Er soll schwarze Haare haben, eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke getragen haben.

Weitere Zeugen, denen die Täter vor, aber auch nach der Tat aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

