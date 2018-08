Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Friedrichsfeld: Auf Gelände ...

Mannheim-Friedrichsfeld: Auf Gelände einer Kfz-Niederlassung Kleintransporter "aufgebockt" und Reifen samt Felgen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Bislang unbekannte Täter kletterten in der Nacht zum Donnerstag über den Zaun einer Kfz-Niederlassung in der Elsa-Brändström-Straße und bockten auf dem Gelände sechs Neufahrzeuge auf Unterlegkeile auf, um anschließend jeweils den kompletten Satz an Reifen und Felgen zu stehlen. Weiterhin wurden an zwei Fahrzeugen die Hinterräder geklaut. Durch das "Aufbocken" entstand Sachschaden, der mit über 20.000 Euro zu Buche schlägt. Die Reifen samt den Felgen hatten einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Auf dem Gelände wurden zudem aus dem Tank eines LKW rund 120 Liter Diesel abgezapft. Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist bislang unklar. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch, 23 Uhr bis Donnerstag, 11 Uhr, eingeschränkt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

