Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in ...

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in Stadtbibliothek, Zeugen gesucht!

Mannheim - Ein Einbruch in die Stadtbibliothek in Mannheim-Friedrichsfeld wurde der Polizei am Mittwochmorgen gemeldet.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19:25 Uhr und Mittwochfrüh, 07:40 Uhr brachen Unbekannte die Hintertür des Gebäudes in der Vogesenstraße auf. Nachdem sie sich auf diesem Weg Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Schranktüren wurden geöffnet bzw. aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entkamen die Einbrecher mit mehreren Hundert Euro Bargeld und einem Fotoapparat.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter 06203/9305-0 anzurufen.

