Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in ...

Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in Werksgelände - Zeugen gesucht!

Mannheim - Im Zeitraum von Montag, ab 17 Uhr bis Dienstag, gegen 09:30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Werkstatt im Saarburger Ring. Der oder die Täter benutzten zunächst einen, vor der Werkstatthalle abgestellten, Gabelstapler um das Hallentor hochzuheben um sich so Zutritt zu verschaffen. Im Innern entwendeten diese dann mehrere Werkzeugkästen und brachen im Anschluss einen Container auf, in dem sich ein Kompressor befand - der ebenfalls gestohlen wurde. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mindestens 500 EUR. Aufgrund des hohen Gewichts des Diebesguts ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelte die zum Abtransport ein Fahrzeug benutzten. Die Ermittler des Polizeireviers Ladenburg suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/