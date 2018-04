Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Friesenheimer Insel: ...

Mannheim-Friesenheimer Insel: Unbekannter bricht in Glasbläserei-Werkstatt ein - Zeugen gesucht!

Mannheim - Auf einem Firmengelände in der Friesenheimer Straße, in Höhe der Haltestelle "Niederweid", wurde in der Zeit von Donnerstag, 29.03., 17 Uhr bis Dienstag, 03.04., 8 Uhr, in eine Glasbläserei-Werkstatt eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hatte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Werkstatt verschafft und aus einem Schrank drei Wasserpfeifen gestohlen, die einen Wert von rund 3.000 Euro hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

