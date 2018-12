Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Fußgänger von Straßenbahn ...

Mannheim: Fußgänger von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Mannheim - Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, überquerte ein 42-jähriger Fußgänger, in Höhe der Haltestelle Bonifatiuskirche / Grenadierstraße den Gleisbereich im Bereich der dortigen Fußgängerfurt trotz gelbem Blinklicht. Hierbei wurde er von einer in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn der Linie 5 erfasst und verletzt. Der Mann wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Friedrich-Ebert-Straße war in beiden Richtungen bis gegen 15.40 Uhr nur einspurig befahrbar. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallaufnahme West zu melden, Tel. 0621 - 174- 4045.

