Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Herzogenried: Kupferkabel ...

Mannheim-Herzogenried: Kupferkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Von einer Baustelle in der Pappelallee und in der Marianne-Cohn-Straße wurden im Zeitraum von Samstag, 12:30 Uhr bis Montag, 7 Uhr, Kupferkabel im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. In der Pappelallee durchtrennten der oder die unbekannten Täter ein ca. 60 Meter langes Kabel und ließen dieses mitgehen. Nur einige Meter entfernt in der Marianne-Cohn-Straße entwendeten die Täter ein Kupferkabel in einer Länge von ca. 15 Metern. Wie die Unbekannten das Diebesgut abtransportierten ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/