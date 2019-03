Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Hochstätt: Einbruch in ...

Mannheim-Hochstätt: Einbruch in Kindergarten und Eltern-Kind-Zentrum - Zeugen gesucht!

Mannheim - Bislang Unbekannte suchten vergangenes Wochenende einen Kindergarten im "Wasengrund" und ein Eltern-Kind-Zentrum im "Kieselgrund" heim.

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, schoben ein oder mehrere Täter an der Gartentür des Kindergartens im "Wasengrund" den Rollladen nach oben, um anschließend die dahinterliegende Fensterscheibe einzuschlagen. Sie drangen in die Räumlichkeiten ein und machten sich gewaltsam an der Tür zum Treppenhaus zu schaffen. Entwendet hatten die Unbekannten jedoch offensichtlich nichts.

Im "Kieselgrund" wurde zwischen Sonntag, 16:30 Uhr und Montag, 6:50 Uhr, mit brachialer Gewalt ein Fenster des Eltern-Kind-Zentrums aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter stiegen über das Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten im Inneren sämtliche Räume. Anschließend brachen sie die Tür zu einem Büroraum auf und durchsuchten auch dort mehrere Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Einbrecher eine Kasse mit einem Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe mit. Die Schadenshöhe kann noch nicht näher beziffert werden.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen und dem Einbruch in ein Schulgebäude in der Rohrlachstraße (wir berichteten) ist wahrscheinlich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Tel.: 0621/48971 in Verbindung zu setzen.

