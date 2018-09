Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Autofahrer ...

Mannheim-Innenstadt: Autofahrer erfasst Radfahrerin frontal und flüchtet, Radfahrerin wird schwer verletzt, Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt - Am Dienstag gegen 12 Uhr stieß ein 26-jähriger Fahrzeugführer eines Fiat Seicento mit einer 21-jährigen Radfahrerin zusammen, erfasste diese frontal mit seinem Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Radfahrerin berechtigt die Einbahnstraße zwischen E2 und E3 (für Radfahrer auch entgegen der Fahrtrichtung zugelassen) und wollte die Planken in Richtung D3 überqueren. Der zu diesem Zeitpunkt vorfahrtsberechtigte unbekannte Fahrzeugführer eines Fiat Seicento kam an der Kreuzung von links angefahren und erfasste die Radfahrerin im Kreuzungsbereich frontal. Danach entfernte sich der Fahrer des Fiats von der Unfallörtlichkeit und ließ die schwer verletzte Radfahrerin an der Unfallörtlichkeit liegen. Die Radfahrerin erlitt bei der Kollision mehrere Frakturen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 15 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau vorstellig und gab sich als Führer des geflüchteten Fiats aus. Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung von Alkohol, Drogen oder Medikamenten bestanden nicht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst unter 0621 174 4045 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

