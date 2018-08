Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Einbruch in ...

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim - Brachial eingebrochen wurde zwischen Samstag, 7 Uhr bis Sonntag, Mitternacht, in eine Bäckerei im Quadrat M5. Indem er die Eingangstür des Anwesens aufhebelte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Treppenhaus, wo er gewaltsam die Tür zur Bäckerei aufbrach. Aus dem Verkaufsraum nahm er sich eine Kasse und durchsuchte diese in einem Nebenraum. Nachdem er dann noch mehrere Schränke und Behältnisse durchwühlt hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

