Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Fahrradfahrer ...

Mannheim-Innenstadt: Fahrradfahrer bei Unfall mit PKW verletzt

Mannheim - Am Samstagabend kam es in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw, wobei der Radfahrer verletzt wurde. Ein 86-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Bismarckstraße und wollte um 17:45 Uhr auf die Straße zwischen den Quadraten L 10 und L 12 abbiegen. Dabei übersah er einen, auf dem Fahrradweg in gleiche Richtung fahrenden, 25-jährigen Rennradfahrer. Beim Zusammenstoß flog der junge Mann zunächst auf die Motorhaube des VW Golfs und stürzte dann auf die Straße. Er erlitt mehrere Schürfwunden und Prellungen am gesamten Körper und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der enstandene Unfallschaden beläuft sich auf 4.000 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt haben die Ermittlungen aufgenommen.

