Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Fahrzeugführer ...

Mannheim-Innenstadt: Fahrzeugführer nach Geisterfahrt der Kontrolle entzogen und verunfallt / Zeugen gesucht

Mannheim - Eine Streife des Polizeirevieres MA-Neckarstadt stellte am 27.11.2018 gegen 00:30 Uhr einen Kleinwagen fest der auf dem Luisenring in Höhe H 7 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Kurpfalzkreisel fuhr. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der 25 jährige Fahrzeuglenker sein Fahrzeug und versuchte sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei fuhr er weiterhin auf dem Luisenring entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Nach kurzer Zeit in Höhe des Kurpfalzkreisels verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Trotz seiner erlittenen Verletzungen leistete der Fahrer bei seiner Festnahme Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Unter Polizeibegleitung wurde er schließlich in ein Mannheimer Krankenhaus eingeliefert.

Zur Rekonstruktion der genauen Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern zum Berichtszeitpunkt noch an.

Während seiner Fahrt entgegen der Fahrtrichtung gefährdete er auch andere Fahrzeugführer. Diese und Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier MA-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 oder beim Polizeirevier MA-Neckarstadt unter 0621/33010 zu melden.

