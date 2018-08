Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Fußgänger ...

Mannheim-Innenstadt: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim - In der Nacht von Montag kam es zwischen den Quadraten H 6 und I 6 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann wollte um 01:40 Uhr die Straße überqueren und wurde dabei von einem heranfahrenden Pkw erfasst. Der Fußgänger fiel bewusstlos zu Boden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Als der Mann wieder zu sich kam, begab er sich in ein Krankenhaus. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten sich unter 0621 1258-0 an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1109 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/