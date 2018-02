Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Lagerfeuer im ...

Mannheim-Innenstadt: Lagerfeuer im Keller verursacht Feuerwehreinsatz

Mannheim - Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Rauchentwicklung, ausgehend von einem Anwesen in K 3, Nr. 5 in Mannheim informiert. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr Mannheim, dem Rettungsdienst wie auch der Polizei wurde festgestellt, dass sich zwei obdachlose Personen im Keller des Anwesens aufhielten und dort ein kleines Lagerfeuer entzündeten, um den Raum zu erwärmen. Bei den beiden Personen handelt es sich um eine 37-jährige Frau und um einen 29-jährigen Mann. Das Lagerfeuer konnte schnell gelöscht werden. Eine Gefahr für das Gebäude bestand zu keiner Zeit. Verletzt wurde niemand, Sachschaden war nicht entstanden. Die Personen wurden des Gebäudes verwiesen.

