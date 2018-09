Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Mann ...

Mannheim-Innenstadt: Mann angerempelt und zugeschlagen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Am Dienstagabend kam es an der Haltestelle Kunsthalle zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein Mann im Gesicht verletzt wurde. Ein 27-Jähriger wollte gegen 22:10 Uhr in die Straßenbahn der Linie 5 einsteigen und stieß dabei mit einem bislang Unbekannten zusammen. Dieser sprach den jungen Mann daraufhin an. Im Gespräch schlug der Begleiter des Unbekannten dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer entfernten sich anschließend von der Haltestelle. Der Geschädigte erstattete Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt und kann die Täter wie folgt beschreiben: 1. Person: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, blonde kurze Haare, vermutlich deutsch, dünne Statur, trug ein rotes T-Shirt und einen Verband am linken Ellenbogen. 2. Person: männlich, ca. 16-18 Jahre alt, etwa 1,65 - 1,70m groß, dunkle kurze Haare, drei Tage Bart, dunkler Teint, südeuropäische Erscheinung, bulliger Körperbau, trug dunkle langärmlige Kleidung. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler zu wenden.

