Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Mehrere ...

Mannheim-Innenstadt: Mehrere Scheiben an Fahrzeug eingeschlagen

Mannheim - Am Dienstagabend schlug ein bislang Unbekannter gleich mehrere Glasscheiben eines geparkten Pkw in L 5 ein. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr muss der Täter im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen haben. Insgesamt wurden sechs Scheiben, darunter alle Seitenscheiben und die Heckscheibe des Mercedes zerstört und damit ein Sachschaden von mindestens 3.500 EUR verursacht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-3310 an die Ermittler zu wenden.

