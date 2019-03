Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht - ...

Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Innenstadt - In der Mannheimer Innenstadt war es am frühen Dienstagmorgen gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Verlauf sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Zeugen beobachteten, wie der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens mit getönten Scheiben einen am Fahrbahnrand geparkten Ford streifte. Dabei fuhr er sich am Fahrzeug fest, sodass er zunächst zurücksetzen musste, um sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, vom Unfallort zu entfernen. Am geparkten Ford entstand ein Sachschaden von rund 3.000 EUR.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel.:0621 174- 4045 entgegen.

