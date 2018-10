Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall ...

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens

Mannheim-Innenstadt - Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenfahrzeug der Polizei beteiligt war, ereignete sich am Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt. Das Polizeifahrzeug befuhr kurz vor Mitternacht im Rahmen einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht die Busfahrspur der Bismarckstraße in Richtung Ludwigshafen. Ein 30-jähriger Nissan-Fahrer, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, bemerkte den von hinten herannahenden Streifenwagen und wechselte auf die Busspur. Dabei kam es in Höhe des Quadrats A 3 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen erlitten leichte Verletzungen und begaben sich in ärztliche Behandlung. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 25.000 Euro.

