Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Jungbusch: Auto am ...

Mannheim-Jungbusch: Auto am helllichten Tag gestohlen

Mannheim - Am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 15:50 Uhr und 17:00 Uhr stahl ein bislang Unbekannter einen geparkten Pkw in der Beilstraße. Der 46-jährige Fahrer hatte seinen grauen VW Sharan in einer Parkbucht vor der Hausnummer 21 geparkt und abschlossen. Als er wieder an den Parkplatz kam, bemerkte er, dass sein Fahrzeug im Wert von 15.000 EUR mit dem amtlichen Kennzeichen MA-LE 571 gestohlen wurde. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Auto verlief bislang erfolglos. Personen die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Mannheim zu wenden.

