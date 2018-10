Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Jungbusch: Einbruch in ...

Mannheim-Jungbusch: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim - Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Montag, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr, Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Kirchenstraße. Aus der Wohnung entwendete er Schmuckstücke im Wert von über 100 Euro. Anschließend machte er sich, so schnell wie er hereingekommen war, wieder aus dem Staub.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

