Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Aus fünf BMW ...

Mannheim-Käfertal: Aus fünf BMW Lenkräder mit eingebauten Airbags entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter insgesamt fünf BMW auf und entwendeten daraus die Lenkräder mitsamt den Airbags. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In allen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen um die Autos zu öffnen. Die Fahrzeuge waren in der Kormoranstraße, zwei im Wasserfederweg und zwei in der Storchenstraße abgestellt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

