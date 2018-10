Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Einbrecher suchen ...

Mannheim-Käfertal: Einbrecher suchen Bürogebäude heim - Zeugen gesucht!

Mannheim - Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Montag, 7:30 Uhr, ein Bürogebäude in Höhe eines Autohauses in der Weinheimer Straße heim. Auf unbekannte Art und Weise hatten sich die Täter Zutritt zum Gebäude verschafft und die Räumlichkeiten zweier Firmen aufgesucht. Mehrere Büroräume wurden dabei aufgebrochen und durchsucht. Derzeit ist lediglich bekannt, dass die Einbrecher einen Standtresor mitgehen ließen. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschaden ist bislang unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

