Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Gesuchter wehrt ...

Mannheim-Käfertal: Gesuchter wehrt sich gegen Festnahme, zwei Polizeibeamte verletzt!

Mannheim-Käfertal - Am Montag gegen 15 Uhr wollten Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in der Straße Auf dem Sand in Käfertal einen 33-jährigen Mann kontrollieren und diesen aufgrund bestehender Vollstreckungshaftbefehle festnehmen.

Als sich die Beamten als Polizeibeamte ausgewiesen hatten, versuchte der 33-Jährige zu flüchten, dies wurde unterbunden. Der 33-Jährige gab an sich nicht festnehmen lassen zu wollen, worauf ihm Zwangsmaßnahmen angedroht wurden. Der 33-Jährige nahm einen 53-jährigen Kriminalbeamten in den Schwitzkasten und versucht diesem seinen Schlagstock zu entwenden. Dessen 32-jährige Kollegin griff ebenfalls nach dem Schlagstock, konnte diesen greifen und schlug auf den Angreifer ein, was bei diesem keine Wirkung zeigte. Erst nachdem zwei Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal als Unterstützung hinzukamen, konnten die Beamten dem 33-Jährigen Herr werden und fesseln. Auf der anschließenden Fahrt zum Polizeirevier versetzte der Festgenommene einem 48-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß. Die 53- und 48-jährigen Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen. Der 33-jährige Aggressor stand unter dem Einfluss von Alkohol. Der Festgenommene wurde am heutigen Tag aufgrund der bereits bestehenden Vollstreckungshaftbefehle einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Zusätzlich wird nun noch u.a. wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.

