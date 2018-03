Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Jugendlicher nach ...

Mannheim-Käfertal: Jugendlicher nach versuchtem Aufbruch einer Telefonzelle festgenommen.

Mannheim-Käfertal - Am Donnerstagabend versuchten zwei Jugendliche im Stadtteil Käfertal das Geldfach einer Telefonzelle aufzubrechen. Das Duo versuchte, an einer Telefonzelle in der Mannheimer Straße das Geldfach aufzuhebeln, um daraus das Bargeld zu entwenden. Offenbar wurden sie dabei jedoch gestört, ließen von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten. Ein 16-Jähriger konnte durch Polizeibeamte festgestellt und verfolgt werden. In der Königsbacher Straße wurde er schließlich festgenommen. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch. Eine Durchsuchung des jungen Mannes musste unter Zwang durchgeführt werden, verlief jedoch ergebnislos. Ein dunkler Gegenstand, den der 16-Jährige bei seiner Flucht weggeworfen hatte, konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der junge Mann, der merklich unter Drogeneinfluss stand, wurde nach Feststellung seiner Identität und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

