Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Junge Frau an ...

Mannheim-Käfertal: Junge Frau an Fußgängerfurt von Pkw erfasst und schwer verletzt; Zeugen gesucht !

Mannheim - Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, wurde eine 18-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die junge Frau wollte in Höhe Rollbühlstraße die Straße Auf dem Sand in Richtung Bushaltestelle Käfertal Süd / Waldstraße überqueren. Hierbei wurde sie von einem Pkw Mini, der von der Friedrich-Ebert-Straße kommend nach links in Richtung der Straße Auf dem Sand abbog, im Bereich der Fußgängerfurt frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach ersten Schilderungen soll die Fußgängerampel "Rotlicht" gezeigt sein. Die Frau erlitt u.a. einen Beinbruch sowie Prellungen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung, machen können.

