Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Mit Pistole Kiosk ...

Mannheim-Käfertal: Mit Pistole Kiosk überfallen, wer hat was gesehen?

Mannheim-Käfertal - Am Samstag kurz vor 11.30 Uhr wurde ein Kiosk in der Mußbacher Straße in Mannheim-Käfertal überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen 26-jährigen Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte die Tageseinnahmen ausgehändigt hatte, verließ der Täter den Verkaufsraum und flüchtete zu Fuß in Richtung Weinheimer Straße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm, 20-30 Jahre, etwas kräftige Statur, westeuropäisches bzw. orientalisches Aussehen, leichter Bartwuchs, dunkelblaues Poloshirt, dunkelblaue Basecap, dunkle Hose

Der Angestellte wurde nicht verletzt. Wie hoch die Beute war, muss noch ermittelt werden.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Verdächtige oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

