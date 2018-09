Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Radfahrerin ...

Mannheim-Käfertal: Radfahrerin angefahren und dann abgehauen, Zeugen gesucht!

Mannheim - Zeugen für einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht suchen die Beamten der Verkehrsunfallaufnahme-West.

Gegen 07:10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto die Straße Sonnenschein und wollte an der Kreuzung zur Lampertheimer Straße nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete der Fahrzeuglenker die Vorfahrt einer Pedelec-Fahrerin. Die junge Frau befuhr auf ihrem Zweirad die Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei das rechte Bein der Frau zwischen der Karosserie des Autos und ihrem Rad eingeklemmt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern. Der Pkw mit dem Kennzeichen MA-MF, Näheres ist nicht bekannt, fuhr Richtung Käfertaler Wald davon.

Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter 0621/174-4045 anzurufen.

