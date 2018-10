Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall; ...

Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall; Zwei leicht Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Motorroller und Radfahrer

Mannheim - In der Straße "Auf dem Sand" in Mannheim-Käfertal kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 60 Jahre alter Rollerfahrer mit einem 79-jährigen Radfahrer frontal zusammenstieß. Hierbei geriet der Rollerfahrer, der in Richtung Waldstraße unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er zunächst eine entgegenkommende Rollerfahrerin streifte. Diese kam hierbei aber nicht zu Sturz. Anschließend kam der Rollerfahrer weiter nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer auf dem Radweg. Beide wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

