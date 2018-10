Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Lindenhof: Am helllichten ...

Mannheim-Lindenhof: Am helllichten Tag in Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim - Am Montagnachmittag verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in der Schwarzwaldstraß und entwendete neben Schmuck auch Bargeld. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis kurz nach 19:00 Uhr versuchte der Täter wohl zunächst über die Terrassentür in das Innere des Anwesens zu gelangen. Nachdem das misslungen war, hebelte er eine Balkontüre auf und durchwühlte sämtliche Räumlichkeiten. Als die Bewohner nach Hause kehrten und den Einbruch bemerkten, alarmierten diese die Polizei - der Täter befand sich jedoch nicht mehr am Tatort. Neben dem bislang unbekannten verursachten Sachschaden, beläuft sich der Diebstahlsschaden auf mehrere tausend Euro. Zeugen oder Personen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei Mannheim zu wenden.

