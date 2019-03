Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Lindenhof: Getränkeautomat ...

Mannheim-Lindenhof: Getränkeautomat in Technologiezentrum aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim - In einem Technologiezentrum in der Julius-Hatry-Straße wurde am Mittwoch, zwischen 18:30 Uhr und 20:50 Uhr, ein Getränkeautomat aufgebrochen. Mit brachialer Gewalt hatte der Unbekannte den Automaten aufgehebelt und daraus die Geldkassette entnommen. Anschließend war er über die Notausgangstür geflüchtet. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Nadine Maier Telefon: 0621 174-1107 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/