Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Lindenhof: Mazda erheblich ...

Mannheim-Lindenhof: Mazda erheblich beschädigt - Verursacher geflüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim - In der Zeit von Dienstagmittag bis Donnerstagmorgen wurde vermutlich in der Donnersbergstraße ein Mazda erheblich beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte den Mazda beim Vorbeifahren gerammt und sich dann aus dem Staub gemacht, obwohl die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Die Unfallörtlichkeit ist bislang nicht eindeutig auszumachen, da der geschädigte Autohalter seinen Mazda zuvor auf einem Parkplatz in der Luitpoldstraße in Edenkoben parkte. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass sich der Unfall in der Donnersbergstraße im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ereignet haben muss. Der Geschädigte hat nun einen Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro zu regeln.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

