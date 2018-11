Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Lindenhof: Technischer ...

Mannheim-Lindenhof: Technischer Defekt setzt Matratze in brand

Mannheim - Am Dienstagabend kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Speyerer Straße in Mannheim. Gegen 22.25 Uhr stellte einer der Mieter fest, dass sich eine Matratze in seinem Zimmer entzündet hatte. Nach erfolglosen Löschversuchen warf er die brennende Matratze kurzerhand aus dem Fenster. Aufgrund der starken Rauchentwicklung direkt neben dem Gebäude waren die eintreffenden Rettungskräfte zunächst von einem Kellerbrand ausgegangen. Die Matratze konnte im Freien durch die Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Das Gebäude musste entgegen erster Annahmen nicht evakuiert werden. Ursächlich für den Brand dürfte vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät sein. Der 23-jährige Mieter wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro.

