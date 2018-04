Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Motorradfahrer bei Unfall ...

Mannheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Zeugen gesucht!

Mannheim - Am Dienstag, kurz nach 14 Uhr parkte ein 20-jähriger in der Paul-Wittsack-Straße seinen Daimler Benz C-Klasse rückwärts aus einer Parklücke aus. Bei dem Ausparkvorgang kollidierte er mit einem 37-jährigen Motorradfahrer der die Paul-Wittsack-Straße in Richtung Neckarauer Straße befuhr. Bei dem Sturz des Motorradfahrers rutschte dessen BMW gegen einen weiteren geparkten Citroen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsunfallaufnahmedienst unter der Telefonnummer 0621 174 4045 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

