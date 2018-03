Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim: Nach ...

Mannheim: Nach "Beschleunigungsrennen" von Straße abgekommen und auf geparktes Auto geprallt

Mannheim - Auf der Käfertaler Straße geriet ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes CLK am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ins Schleudern. Dies hatte zur Folge, dass er von der Straße abkam, gegen eine Baumschutzeinfassung stieß und schließlich gegen einen geparkten Lancia prallte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Zeugenaussagen zufolge war der 18-Jährige beim Umschalten der Ampel in der Straße Schafweid, Höhe Neckarpromenade, mit durchdrehenden Rädern und rasanter Geschwindigkeit nach links in die Käfertaler Straße abgebogen. Hinter dem Fahrer standen drei weitere Fahrzeuge, die an der Ampel durch Hupen und mehrfaches "Gas geben" im Leerlauf aufgefallen waren und die bei "Grünlicht" ebenfalls beschleunigten, was alles auf ein Beschleunigungsrennen hindeutete. Bei der Unfallaufnahme wurden zahlreiche Schleuderspuren gesichert, gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

