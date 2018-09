Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Angebranntes ...

Mannheim-Neckarau: Angebranntes Essen, zwei Personen werden mit Drehleiter geborgen und leicht verletzt

Mannheim-Neckarau - Am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr kam es wegen angebranntem Essen zu einem Einsatz in der Angelstraße. Ein 39-Jährige Mann und eine 29-jährige Frau wurde von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geborgen. Zuvor hatte man Essen anbrennen lassen, weshalb es zu einer größeren Rauchentwicklung in der Wohnung gekommen war. Beide wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Schaden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau dauern an.

