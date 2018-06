Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Aufmerksamer ...

Mannheim-Neckarau: Aufmerksamer Zeuge beobachtet dreiste Unfallflucht

Mannheim - Gleich zwei Autos wurden am Montagabend um 20:00 Uhr in der Wingertstraße von einem Mercedes-Fahrer beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte zwei Männer dabei beobachteten, die in einen Mercedes einstiegen und den Motor starteten. Beim Ausparken stieß der Fahrer dann auf den davor abgestellten Audi. Weil dieser aber so stark beschleunigte, schob er den Audi noch auf einen dahinterstehenden Peugeot. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden von 3.000 EUR zu kümmern, flüchteten sie mit ihrem Mercedes von der Unfallstelle. Mit dem vom Zeugen notierten Kennzeichen ermitteln nun die Beamten des Verkehrskommissariats.

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Pressestelle Dennis Häfner Telefon: 0621 174-1115 E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/