Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Einbruch in ...

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Bürogebäude Polizei bittet um Hinweise

Mannheim - Bislang nicht ermittelte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch, kurz nach Mitternacht, gewaltsam in ein Bürogebäude in der Rheingoldstraße ein und wuchteten im Innern verschiedene Bürotüren auf. Behältnisse wurden durchsucht und ersten Angaben zufolge Bargeld in Höhe von mindestens 10.000 Euro gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, bedarf der weiteren Abklärungen.

Anhand von Aufzeichnungen kommen zwei Täter, die dunkle Kapuzenjacken und Handschuhe trugen, für den Einbruch in der Nacht zum Mittwoch gegen 00.20 Uhr in Frage. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, in Verbindung zu setzen.

