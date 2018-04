Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Einbruch in ...

Mannheim-Neckarau: Einbruch in Gaststätte - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim - In eine Gaststätte im Baloghweg brach ein bislang Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Dienstag, 8:35 Uhr, ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der bislang unbekannte Täter Zutritt zum Lokal und durchwühlte im Inneren mehrere Schränke und Schubladen. Dabei fielen ihm eine Geldkassette und ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld in die Hände. Mit seinem Diebesgut ergriff er dann in unbekannte Richtung die Flucht. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

