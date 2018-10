Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Unbekannter ...

Mannheim-Neckarau: Unbekannter Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, rammt PKW und flüchtet - hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim - Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am frühen Samstag, gegen 3 Uhr, im Kiesteichweg, an der Einmündung zum Neckarauer Waldweg, ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr den Kiesteichweg in Richtung Neckarauer Waldweg. An der Einmündung kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und rammte einen geparkten Audi. Der Audi wurde durch den Aufprall leicht nach links versetzt und an der Beifahrerseite massiv beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Eine Zeugin wurde in der Nacht auf die lauten Geräusche aufmerksam, konnte allerdings keine Angaben zum Verursacher machen. Dieser war zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet. Die Ermittler der Verkehrsunfallaufnahme West stellten jedoch an der Unfallstelle Fahrzeugteile fest, die einem Ford zuzuordnen sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4045 zu melden.

