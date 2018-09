Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Unfall in der ...

Mannheim-Neckarau: Unfall in der Morchfeldstraße - Peugeot-Fahrer schiebt vier PKW aufeinander

Mannheim - Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer verursachte am Montag, gegen 10:40 Uhr, in der Morchfeldstraße/Ecke Mallaustraße, einen Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Sachschaden. Der Autofahrer hielt in Höhe der Kreuzung aufgrund einer roten Ampel hinter vier stehenden Autos an. Obwohl der 43-Jährige noch den Vorwärtsgang seines Automatik-Fahrzeugs eingelegt hatte, nahm er vermutlich aus Unachtsamkeit seinen Fuß von der Bremse und rollte infolgedessen auf das Heck eines Mercedes, welcher wiederum auf die anderen drei Fahrzeuge geschoben wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die betroffenen PKW wurden allerdings allesamt beschädigt.

