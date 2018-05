Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarau: Unfall mit ...

Mannheim-Neckarau: Unfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarau - Eine leichtverletzte Person und Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend im Stadtteil Neckarau. Ein 45-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem VW auf der Neckarauer Straße in Richtung Rheinau unterwegs. An der Einmündung zur Friedrichstraße fuhr er zunächst bei grüner Ampel geradeaus. Als er bemerkte, dass er eigentlich hätte rechts abbiegen müssen, stoppte er und setzte einige Meter zurück. Dabei stieß er rückwärts gegen den Audi einer 35-Jährigen, die aus der Gegenrichtung kommend, nach links in die Friedrichstraße abbog, nachdem die Linksabbiegerampel zwischenzeitlich auf grün geschaltet hatte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten im Audi die Seitenairbags aus und das Fahrzeug drehte sich um 180 Grad. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das sich nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Audi musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

