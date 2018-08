Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim-Neckarstadt: Bargeld bei ...

Mannheim-Neckarstadt: Bargeld bei Einbruch in Café gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim - In ein Café in der Alphornstraße/Ecke Dammstraße, brach ein bislang Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ein. Der Täter verschaffte sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Anwesen und gelangte von dort an die Hintertür der Gaststätte, welche er aufhebelte. In dem Lokal durchsuchte er sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Wechselgeld in noch unbekannter Höhe. Vermutlich durch die auslösende Alarmanlage aufgeschreckt, verließ er die Gaststätte und ließ einen Teil seines Diebesguts vor Ort zurück. Ein Zeuge konnte lediglich beschreiben, dass der Unbekannte dunkel gekleidet war und eine Kapuze über dem Kopf trug. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

