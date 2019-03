Polizeipräsidium Mannheim / Mannheim / Neckarstadt: Betrunkene ...

Mannheim / Neckarstadt: Betrunkene Pkw Lenkerin missachtet Rotlicht und verursacht Verkehrsunfall - Zwei leicht Verletzte

Mannheim - Am Sonntagmorgen verursachte eine betrunkene Pkw Fahrerin im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall. Gegen 06.00 Uhr befuhr eine 32 jährige Peugeot-Fahrerin die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Käfertal. An der Einmündung zur Bibienastarße missachtete die Fahrzeuglenkerin das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte mit einem, bei Grünlicht aus der Bibienastraße in den Kreuzungsbereich einfahrenden, VW eines 58 Jährigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille feststellen. Sie muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während am Pkw der Unfallverursacherin ein Sachschaden in Höhe von ca. 14 000,- Euro entstand, wird der Schaden am VW mit ca. 6000,- Euro beziffert

OTS: Polizeipräsidium Mannheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_14915.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim Jan Freytag, PvD Telefon: 0621 174-0 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/